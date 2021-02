Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo martedì 16 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Guardiamo subito che novità ci sono per il segno dei Gemelli. Dopo un lungo periodo caratterizzato da chiusure e difficoltà, finalmente sembra iniziare una importante fase di cambiamento che potrebbe portare interessanti vantaggi. La rivoluzione planetaria di questi giorni sembra preannunciare grandi novità.

Eccoci dunque agli amici del segno della Bilancia. La grande concentrazione di pianeti che sta facendo sentire la propria influenza sembra regalare una energia positiva, regalando buone novità e importanti riconferme. Queste giornate sembrano preannunciare un periodo molto interessante che porterà a compimento i cambiamenti vissuti nel corso degli ultimi mesi.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni d’aria con il segno Acquario. La grande concentrazione di pianeti che in questi giorni risiedono all’interno del segno sembra alimentare il desiderio di cambiamento che alcuni nutrono già da qualche tempo. Dedicarsi a qualcosa di nuovo potrebbe aiutare a stemperare l’irrequietezza.

