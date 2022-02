Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: questa settimana è iniziata agitata, ma ultimamente hai contattato una persona che non ti risponde. Alcuni rapporti stanno cambiando, forse perché non hai curato certi legami. Non sottovalutare l’amore, che ripartirà da marzo.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Tra qualche settimana ci sono novità e, se c’è stato un fermo, ci sarà uno sblocco: sei pronto a fare pace. Forse dovresti recuperare un po’ di cose che ti riguardano personalmente, invece di quelle degli altri. La Bilancia non sta serena se anche gli altri non lo sono: anche se hai a che fare con persone agitate, è normale che anche tu sia pensieroso. Da qualche mese l’amore è sembrato instabile o anche per le coppie più forti c’è stata una lontananza: ora va colmata.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Oggi e domani, qualsiasi cosa abbiate in mente di dire o di fare, muovetevi con prudenza, perché il nervosismo è forte e quindi potresti buttare tutto all’aria. Alcuni cercheranno di scrivere una mail per chiarire la propria posizione. Non sono giorni nebbiosi: Saturno è in buon aspetto e si prevedono buoni avvenimenti, ma capita sempre la giornata più faticosa.



