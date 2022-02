Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox riservate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, mercoledì 16 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2022/ Previsioni: Vergine, Capricorno e Toro

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non ti arrendi mai, hai questa voglia di dare spazio alla tua ambizione. Sei attivo e reattivo. Ultimamente forse non hai tenuto conto di qualche spesa di troppo, hai dovuto spendere troppo e quindi devi ripartire, magari non facendo qualcosa alla grande, ma con un po’ di buon senso. Sabato e domenica saranno importanti anche per l’amore”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: hai bisogno di spaziare a livello sentimentale e, se non trovi un partner, allora lo devi cercare. Il tuo partner ideale? Quello che ha sempre la valigia pronta dentro l’armadio. Tu sei molto contento quando incontri persone scattanti, che non danno mai nulla per scontato. La notevole carica va disciplinata a lavoro, dove ci sono situazioni di fermo, ma si ripartirà presto.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Giornata caratterizzata da buona volontà e questa sarà premiata. Per molto tempo sei stato in attesa di cambiamenti: non è che la vita di punto in bianco eviti gli ostacoli. Questo viaggio verso il successo, che si era interrotto, ripartirà e tornerai protagonista. Soluzioni legali e personali sono in vista verso la metà dell’anno. Solo l’amore viaggia in maniera prudente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA