Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ognuno di noi. In questo approfondimento ci dedicheremo esclusivamente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tu puoi vivere un recupero e i miglioramenti saranno evidenti. Hai una grande voglia di amare e di recuperare un rapporto dal passato. Non dimentichi mai, può capitare che detesti una persona, ma trascorso qualche anno la tieni sempre nel cuore, perché anche quelli che ti hanno fatto del male rimangono presenti nella tua vita. Questo dimostra che sei una persona molto dolce, nonostante quello che alcuni pensano, visto che per difesa molte volte ti dimostri più aggressivo di quello che sei in realtà”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: ci avviciniamo a un mese interessante. Questo periodo sarà intrigante e Giove dice forza: è arrivato il momento del risveglio. Anche i lavoratori dipendenti potranno avere delle novità e ultimamente ci sono stati invece noie, tagli o problemi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Il segno dei Pesci ha un oroscopo importante. Al servizio dell’amore tu sarai per tutta la vita, perché molte tue sensazioni legate al quotidiano sono strettamente connesse al modo in cui vivi l’amore e, se c’è stata una fase esagerata di malcontento, bisogna cambiare. Gli aspetti negativi provvedono a cambiare le cose per chi ha un amore, ma anche per chi sta cercando un nuovo partner”.

