Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2020/ Pesci, Scorpione, Bilancia, Sagittario e…

Oroscopo di oggi 16 gennaio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo a Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: i pensieri sono riservati alla casa e problemi legati alle finanze. Chi ha una storia ufficiosa la vuole rendere ufficiale. Nel fare queste scelte ci sono mille indecisioni pure se le cose vanno bene. Ci si chiede chi fa fare certe cose, con un po’ di incertezza. Scontento nasce perchè non c’è l’aiuto di nessuno. Scorpione: si può recuperare dopo tre giorni non facili e un po’ fastidiosi. Le articolazioni sono punti deboli, così la cervicale. C’è chi ha sofferto parecchio, ci si vuole rimettere in regola. Si è molto esigenti. In amore se c’è uno stop è il segno a dire basta e non gli altri. Non è piacevole, ma il fatto che sia il segno a decidere vuol dire che si guida la nave. Sagittario: Si possono vivere giornate di recupero, il tema del viaggio e dell’allontanamento è sempre presente quando sente di avere una persona bella ed emotiva a fianco. Marte aiuta a pensare ai progetti.

Oroscopo: Capricorno, Acquario, Pesci quali sono i segni più fortunati?

Attraverso lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto raccontato per Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: il segno è felice quando ha un progetto e può costruire innovare e cambiare. Si è infelici quando non si riesce a realizzare tutto. Questa mancanza può capitare quando è solo il segno a volere una cosa. C’è forza per farcela, ma non è facile mantenere tutto ciò che si desidera sotto controllo e a fare programmi senza le persone giuste al fianco. Non si deve essere pessimisti. Grande cielo per i sentimenti. Acquario: lieve o grande fatica fisica, magari un malessere che non passa da una decina di giorni. Strana tensione. Non si sta benissimo e nemmeno malissimo. Ci si vuole allontanare dalla routine. Se c’è una persona accanto si vogliono fare progetti per il futuro. Pesci: ci si sente più forti. Un amore può tornare e magari si è fatto un incontro di recente. Il problema è se affidare il cuore oppure no. Si parla soprattutto a chi ha una relazione da poco, se si deve dare una risposta è quella di buttarsi nell’amore per Venere nel segno. La razionalità obbliga a fare un passo indietro.

