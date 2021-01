Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci?

Segni d’Acqua che non possono mancare nel tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nella rubrica Latte & Stelle ci si concentra dunque su quella che sarà la giornata di sabato 16 gennaio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox le giornate di questo fine settimana permetteranno di sviluppare una profonda riflessione capace di restituire una visione più accurata di una situazione sentimentale molto complessa. Le emozioni nate in questo periodo potrebbero rivelarsi molto promettenti in vista del futuro, per questo sarebbe bene cercare di non sottovalutare alcun incontro.

Scorpione, tempi di fretta e tensione

Capitolo Scorpione: la fretta e la tensione degli ultimi tempi potrebbero trovare una piccola tregua durante questo fine settimana: ritrovare, almeno momentaneamente, un po’ di pace potrebbe contribuire anche a risolvere alcune questioni sentimentali rimaste in sospeso.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine le previsioni per i Pesci: secondo l ‘Oroscopo Paolo Fox il transito lunare di queste ore potrebbe portare qualcuno a vivere le emozioni con maggiore intensità, risvegliando sentimenti che sembravano essere stati dimenticati. Attenzione però a non lasciarsi trascinare dalla malinconia recuperando situazioni che meritano invece di restare nel passato.

