Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 16 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 16 gennaio 2021. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

OROSCOPO GEMELLI: FORTE NERVOSISMO

Gemelli: In queste giornate secondo l’oroscopo Paolo Fox tra oggi e domani qualcuno potrebbe avvertire un forte nervosismo capace di portare anche i nati sotto questo segno, solitamente grandi comunicatori, a chiudersi in se stessi. Parte di questo nervosismo potrebbe essere legato alla preoccupazione per un progetto in partenza che nel corso delle prossime settimane si delineerà con maggior precisione.

BILANCIA E ACQUARIO, ECCO COSA CI SVELANO LE STELLE DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Bilancia: Il transito che Venere ha da poco inaugurato potrebbe diventare più efficace nel corso di Febbraio, aiutando qualcuno a superare una delusione d’amore. Attenzione a non lasciare che il culto del bello porti a trascurare le qualità interiori.

OROSCOPO ACQUARIO: FASE DI INSOFFERENZA

Acquario: Analizzando l’ultimo segno dell’oroscopo Paolo Fox in queste giornate molti potrebbero registrare una fase di grande insofferenza che potrebbe causare qualche piccolo conflitto, ma questo fine settimana potrebbe aiutare a recuperare un sentimento. Attenzione a non dare adito a polemiche superflue, specialmente in vista di un inizio di Febbraio che potrebbe rivelarsi complesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA