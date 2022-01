Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Arriva una nuova domenica. Tra famiglia, passioni, relax e qualche volta anche lavoro, cosa ci dobbiamo aspettare da quest’ultima giornata del weekend? A dirci come andrà questa domenica è L’Oroscopo Paolo Fox, sui canali di Radio Latte Miele. L’astrologo ha previsto come sarà la giornata dei 12 segni zodiacali, tra cui quelli di fuoco. Analizziamo qui il 16 gennaio di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Ariete, cosa potete aspettarvi da questa domenica? L’Oroscopo Paolo Fox dice che potreste avvertire una leggera pigrizia, programmate bene le azioni delle prossime settimane. I tanti impegni meritano la giusta attenzione e il giusto impegno. I progetti in ambito sentimentale al momento sono condizionati, cercate il dialogo ma con cautela.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Leone, cosa dire invece della vostra domenica? Gli stimoli per voi sono sempre importanti, sopratutto quando si tratta di mettersi in competizione con qualcosa o qualcuno. In questa domenica la voglia di prevalere può portarvi avanti, ma come dice l’Oroscopo Paolo Fox, attenzione in amore, dove ci sarà bisogno di un discreto recupero.

Per quanto riguarda la domenica del Sagittario, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox? Marte e Mercurio saranno un supporto fondamentale per affrontare nuove sfide. Attenzione, però, a qualche discussione di carattere familiare per questioni di proprietà. Potete comunque tirare un sospiro di sollievo: da maggio arriveranno grandi soddisfazioni. In particolare quello sarà il periodo propizio per chi sta valutando di avere un figlio.

