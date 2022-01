Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: fortuna e amore

In questa domenica, cosa ci riserveranno le stelle? A darci le previsioni della giornata è l’oroscopo Paolo Fox, che attraverso la posizione dei pianeti sa dirci cosa ci dobbiamo aspettare dai momenti che ci attendono. In questa giornata di festa, come andranno l’amore, la salute e la fortuna? L’astrologo ha fatto le sue previsioni per la giornata appena cominciata. Qui andiamo a scoprire come sarà la domenica di Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Toro

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio per voi: fate attenzione ad alcune spese che riguardano la casa. Comunque, il cielo è però favorevole per gli incontri e per le relazioni intriganti. Chi di voi ha già una storia avrà modo di rafforzare il valore della coppia. Dopo le difficoltà degli scorsi mesi, comunque, sono in arrivo novità stimolanti: attendete fiduciosi quello che la vita vi riserverà.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Vergine e Capricorno

Come andrà, invece, per la Vergine? Come ci dice l’Oroscopo Paolo Fox, le soddisfazioni sono finalmente in arrivo, nonostante qualche conflitto indicato dalla presenza opposta di Giove. Forse siete in un gruppo di lavoro dove spesso sfociate in discussioni. In questa domenica sarete più predisposti al rapportarvi con gli altri, in particolare sarà dominante l’emotività.

Quale sarà la giornata del Capricorno? Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox, da qualche giorno siete un po’ restii nell’esporre le vostre idee, cercate però di non perdere la rotta e siate coerenti con i vostri pensieri e propositi. Questa domenica sarete abbastanza energici, nonostante qualcuno che cercherà di destabilizzarvi. Venere sta per abbandonare il segno, sfruttate questi ultimi momenti per tuffarvi in nuove emozioni.

