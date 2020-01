Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio/ Leone, Cancro, Toro e Gemelli giornata al top?

Paolo Fox, oroscopo 16 gennaio per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni, partendo da Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: giovedì e venerdì saranno giornate sottotono, forse non cambia molto o non è cambiato molto dagli inizi di questo mese, ma non va inteso come una situazione negativa. Infatti si sa reagire molto bene alle difficoltà della vita. E’ una situazione ostacolata. C’è voglia di reagire e agire, ma non c’è la possibilità di farlo perché tutto quello che si ha in mente sembra sfuggire o è evanescente. Toro: si devono rafforzare le emozioni. E’ l’anno delle grandi decisioni, della famiglia e della casa. Si vorrebbe un futuro sereno, servono persone di riferimento. Chi non sta dalla parte del segno sarà allontanato. Gemelli: crescita con una marcia in più rispetto a ieri. Giornata che porta soddisfazione, ma non aiuta se c’è una crisi sentimentale, sospetto o gelosia. Con queste stelle non tutto è logico e facile da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: previsioni Cancro, Leone e Vergine

Ora per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni Cancro, Leone e Vergine. Cancro: un amore può nascere quando c’è Venere interessante e si spera sia ricambiato. Il rischio è quello di incontrare una persona che piace e sentirsi messi da parte. Spesso ci si innamora di persone più complicate da gestire. Nel weekend si potrebbe ricucire uno strappo in amore. Indecisioni? Può darsi. Leone: momento di recupero per il lavoro. Fisicamente non si è stimolati a fare, potrebbe esserci un malessere stagionale o semplicemente si è giù di corda. Se le cose funzionano si è contenti, ma di fronte a mille intoppi ci si butta giù. Vergine: la situazione sentimentale è un po’ messa da parte e o c’è tanto da lavorare o tanto da ridiscutere. Lavoro importante, ma questo è un periodo in cui per chi è vicino alla pensione si possono fare progetti per ciò che sarà magari un investimento. Entro marzo potrebbe capitare un acquisto interessante.

