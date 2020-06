Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele, ecco i segni al top. Il Toro vive un momento davvero molto interessante. La Luna regala energia positiva e inoltre Giove, Marte e Mercurio sono decisamente favorevoli. L’oroscopo è molto favorevole e può aprire a strade interessanti verso il futuro. I Gemelli sono attenti dal punto di vista professionale con la possibilità di portare a termine un accordo importante entro il mese prossimo, attenzione perché sembra lontano ma mancano appena due settimane. Il Cancro può vivere un miglioramento non di poco conto anche perché ha superato un lunedì che non è stato facile da fronteggiare. Domenica poi sarà una giornata molto importante per quanto riguarda le relazioni amorose. Attenzione però perché questa situazione si costruisce solo ed esclusivamente col tempo e con la voglia di applicarsi per raggiungere la felicità.

OROSCOPO AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro dovrà aspettare domenica per avere delle risposte, ma sicuramente ci sarà una giornata utile e in grado di regalare delle ottime risposte. Non ci si deve chiudere di fronte a delle nuove conoscenze visto che ad agosto si potrebbero raccogliere i frutti dopo un periodo molto intenso. Il Leone si trova di fronte a una buona possibilità. C’è nervosismo però nel capire che presto ci potrebbe essere una realtà da cambiare. La Bilancia è pronta a vivere una possibilità importante, c’è voglia di mettersi in gioco magari incontrando una persona interessante e che regali una scossa per migliorare la propria vita. I Pesci sono in un periodo importante, ma nonostante questo persistono alcuni problemi dal punto di vista sentimentale col rischio che non si riesca a trovare la forza per raggiungere quello che si ha nel cuore. Ora è il momento di capire che a volte ci si può anche fermare per riprendere fiato e caricarsi.

OROSCOPO LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. L’oroscopo del Toro è molto favorevole e nei prossimi mesi potrebbe portare a delle occasioni che vanno assolutamente sfruttate. I Gemelli a luglio potrebbero concludere un accordo che finalmente, dopo un periodo molto complicato, può permettere di ripartire e rilanciarsi verso obiettivi più interessanti di quelli di questo periodo. Il Leone vive una giornata sottotono a causa di un nervosismo che deriva da alcune difficoltà sul posto del lavoro. La Vergine ormai è abituata a uscire da un weekend che da un po’ di tempo sta creando un pochino di disagio. C’è la possibilità di recuperare in queste giornate, trovando la forza per reagire e per dare una svolta a quanto accade giorno dopo giorno. Diventa importante mantenere la calma.



