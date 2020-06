Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2020/ Pesci, Cancro, Sagittario, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 giugno 2020: Pesci e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Pesci: giugno e luglio sembrano garantire buone possibilità per quanto concerne gli aspetti più pratici, mentre persiste qualche incertezza riguardante la sfera sentimentale. Per riuscire a farsi una idea più chiara di una certa situazione amorosa sarebbe bene poter parlare chiaramente mettendo da parte rimpianti e diffidenze che potrebbero compromettere una buona ripartenza.

Cancro: Dopo un lunedì piuttosto agitato oggi sarà possibile apprezzare qualche miglioramento. La giornata di domenica, molto utile per quel che riguarda le relazioni, invita a non chiudersi a nuove conoscenze in quanto ciò che inizia adesso potrebbe rivelarsi molto interessante durante il mese di agosto.

Scopri l’oroscopo di Sagittario e Acquario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con il Sagittario: Il desiderio di trovare nuove emozioni inizia a farsi sentire, ma prima di settembre non sarà possibile ottenere grandi novità sul piano amoroso. Già da ora è però possibile apprezzare qualche buon successo riguardante alcuni progetti. Marte contrario chiede di prestare un po’ di attenzione alla forma fisica.

Acquario: Si fa sentire una grande necessità di complicità all’interno delle relazioni amorose. Chi desidera attuare un cambiamento gode ora della situazione astrologica giusta per metterlo in atto.



