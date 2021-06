Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 16 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, questo è un periodo di riscossa, ma tu che io mi porto avanti e guardo anche il cielo di Luglio: gli Ariete avranno una carica in più, ma soprattutto avranno un’occasione per amare. Da molto tempo l’amore è sottoposto a stress: le coppie di vecchia data dovrebbero ritrovare un po’ di emozioni perse nel tempo, mentre è diverso il discorso per le nuove storie d’amore. L’unico rischio che si corre in questo periodo è di innamorarsi di una persona già legata. Comunque, Venere sarà molto attiva a Giugno e quello che deciderai sarà molto importante per il tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno. Le previsioni

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore occhio alle nuove relazioni che entro Luglio potranno diventare molto importanti: anzi, Luglio e Agosto sono mesi molto belli per le coppie che possono e vogliono avere un figlio o legalizzare un’unione.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete del Sagittario, allora siete molto distratti in questi giorni e anche un po’ agitati: mercoledì e giovedì scorsi, sono stati due giorni difficili e potere aver capito se una persona è affidabile o no o se ci sono dei problemi. Comunque, il via libera le stelle lo daranno da Luglio e se c’è qualche ritardo non dovete agitarvi più di tanto. Il Leone ha Marte che lo influenza. Tra l’altro sei piuttosto arrabbiato: forse ci sono tensioni nel lavoro o delle situazioni strane. Hai raggiunto il vertice massimo qualche tempo fa e adesso è ora di ripartire e non puoi accontentarti di nulla di meno. In realtà quest’ansia da prestazione è un po’ la fortuna e la rovina dei Leone, perché si spingono sempre verso nuovi obiettivi ma poi non ci si può accontentare e quindi sono sempre un po’ stressati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA