Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 16 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dello Scorpione questa è una settimana importante, non solo per riconciliarti con qualcuno ma anche per fare progetti per le prossime settimane. Saturno contro dice sempre che ci sono delle spese per la casa, o troppe tensioni, ma questo ormai è un dato di fatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Per i Pesci in ogni caso questo è il momento giusto per cercare di rasserenarsi e fare delle cose che ti interessino davvero. Giove, per pochi giorni, aiuta, poi aiuterà meglio nel 2022 ma adesso, o per lo studio o per il lavoro, stai impostando nuovi progetti che partiranno dall’autunno in poi. Comunque è una fase di crescita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Amore, salute e lavoro per Capricorno, Toro, Vergine

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di salute e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: mercoledì e giovedì potresti sentirti di nuovo nel pieno di una grande confusione che hai già vissuto la settimana scorsa. L’amore richiede pazienza: mentre il mese scorso eri tu a essere quello piuttosto ostinato, adesso sei più pronto all’ascolto e a capire le esigenze di chi ami, ma bisogna vedere cos’era accaduto a Maggio: se ti sei inimicato qualcuno, oppure ne hai preso le distanze in maniera eccessiva, può risultare difficile accorciare questa stessa distanza. Lo Scorpione in vista di un weekend non deve fare altro che rimboccarsi le maniche e lanciarsi in una nuova storia: Venere è favorevole. Per il Cancro Venere è nel segno e questo aspetto è molto bello: ma il fatto che il cielo sia favorevole all’amore non significa che le relazioni poi siano felici. Chi si è spinto in una storia trasgressiva, con una persona impegnata, magari sarà innamorato ma anche tormentato. Venere però lancia questo dardo infuocato che può far piacere soprattutto ai cuori solitari. In generale, si sente una grande voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Quali sono i segni più fortunati tra Acquario, Gemelli, Bilancia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA