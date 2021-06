Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 16 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: Giugno e Luglio sono mesi di grande emozione e si spera che questo cielo, per tutti i nativi del segno, sia un momento di apertura. Quello che hai vissuto, o stai vivendo, è forse un momento di stallo e di noia, perché è proprio del tuo segno incontrare persone, avere relazioni. In amore, ci vuole tanta attenzione ed ecco che arrivano due mesi importanti. Attenzione alle spese!

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox non sei molto soddisfatto dei rapporti sentimentali. Si parte dalla crisi nera alla situazione di agitazione a seconda di cosa state vivendo: se sei single non credi nell’amore o pensi che l’amore sia un grande fastidio. In realtà ti stai difendendo da emozioni che potrebbero capitare dall’oggi al domani. Anzi, attenzione perché Luglio sarà un mese che scotta per i sentimenti, anche se adesso magari vivi tutto in modo più blandoo. L’Acquario deve liberare i propri percorsi mentali per incontrare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo ai Bilancia: all’orizzonte novità importanti, per le quali sarà bene farsi trovare pronti e soprattutto al meglio della disponibilità, anche a livello mentale. Per gli Acquario questo è un periodo che richiede movimento: quel movimento che non c’è stato, per forza di cose, negli ultimi mesi, e che adesso bisogna ritrovare, come fonte anche di ispirazione. In questi giorni vorresti stare lontano da tutti: magari ami tanto una persona, ma hai il bisogno di stare un po’ per conto tuo. Cautela nei sentimenti che sono un po’ allo sbando.

