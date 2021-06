Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno. Le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 16 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro una giornata interessante con Luna e Venere in buon aspetto. Se ci sono delle dispute di lavoro, familiari o personali, sarebbe il caso di parlarne adesso e lo dico a ragion veduta, perché le prime due settimane di Luglio spazzeranno via tutto quello che non va. “Fare meno, fare meglio” è il motto dei nati Toro che adesso vogliono portare avanti solo le cose più importanti.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come è più contenta rispetto alla settimana scorsa, poi bisogna ricordare sempre che c’è stato un momento, fra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, in cui avresti voluto mollare tutto perché accordi e contratti non sono andati come volevi. Per il Capricorno in questo periodo in recupero, ma sul lavoro avrebbe bisogno di più garanzie.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Le dispute sul lavoro ci sono e le trasferisci sull’amore. Riprendi una buona energia questo mercoledì e cerca di ricuperare il beneamato, se lo hai perso. Per il Capricorno l’amore è un po’ agitato, stanco, nervoso, poi ci sono alcuni Capricorno che hanno avuto qualche problema di salute. Marte, che di solito provoca qualche “infiammazione”, da adesso aiuta a stare meglio e la fine del mese sarà decisamente migliore. Forse qualche irritazione c’è stata anche in amore. Per il Toro se ora vuoi mettere a posto una situazione va molto bene, se vuoi discutere di una questione d’amore va altrettanto bene, altrimenti a Luglio potresti anche arrabbiarti.

