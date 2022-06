Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Per la giornata di giovedì 16 giugno 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Bilancia: È molto importante oggi mantenere la calma, perché un po’ di agitazione c’è. Andrebbe addirittura aiutato il sonno con qualche tisana o qualcosa per dormire: cercate di alimentarvi in maniera sana. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni, proprio perché negli ultimi mesi avete avuto tante preoccupazioni, vorreste vivere in modo più superficiale, ma potete farlo? Soprattutto se, accanto a voi, c’è qualcuno che vi riporta sempre alle solite responsabilità? Forse adesso avreste bisogno di avere a fianco una persona molto leggera.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Luna in sestile: proposte possono arrivare. Questo cielo è bello, perché chi ne ha le tasche piene e vuole vendere, smettere, ripartire altrove, sta pensando di andare in un altro posto a far fruttare le proprie conoscenze. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le coppie che non hanno problemi dovranno comunque affrontare delle scelte riguardanti i soldi, ma questo rimane un momento interessante per tutti coloro che devono chiarire un rapporto d’amore. Venere in opposizione porta sempre qualche attrito tra genitori e figli: se potete chiarire qualcosa, fatelo subito, non domani.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Quali al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Sagittario: Hai tante speranze e questo Giove in buon aspetto è certamente utile. Chi vuole sposarsi, convivere o realizzare un progetto creativo sarà molto favorito. Ecco perché non bisogna cambiare direzione per la troppa impulsività o per un momento di insicurezza economica. Attenzione alle spese: è probabile che, per un evento, tu debba spendere qualcosa in più entro il 5 di luglio.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA