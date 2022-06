Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la giornata

Tocca a Capricorno, Acquario e Pesci: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di giovedì 16 giugno 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Se c’è una scelta da fare, oggi potrebbe essere quella giusta. Voci di corridoio parlano di novità in arrivo: non sono eclatanti, perché questo è un periodo in cui bisogna accettare quello che c’è, però si muove qualcosa. Non è un oroscopo ricco e bisogna stringere un po’ la cinta. Attenzione alle questioni d’amore: in questa giornata, Venere e Luna in buon aspetto aiutano a chiarire vecchie sofferenze, ma potrebbero anche regalare qualche emozione in più.

Oroscopo Branko oggi 16 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e...

Giovedì 16 giugno, la giornata di Acquario e Pesci secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Questo è un cielo di lotta: una lotta positiva. Mai, come in questo momento, ti senti pronto a vivere la vita in tutti i suoi aspetti. Ti eri un po’ assopito? Oppure questioni esterne, lavori e orari pesanti ti avevano portato a credere che non ci fosse più tempo per vivere come desideri? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ora riprenditi la vita che vuoi. Con Mercurio favorevole, anche le idee sono premiate e, venerdì e sabato, con la Luna in buon aspetto ai pianeti veloci, saranno due giornate molto interessanti.

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e...

Pesci: Questa settimana è partita male, con molti dubbi, mentre oggi la giornata funziona. Questa è una dolce Venere, ancora fino al 23. È come se tu, soprattutto se vivi un rapporto un po’ strano, stia per dare un ultimatum al tuo partner: mi dimostri quanto valgo per te oppure a fine mese ti faccio passare dei guai. È difficile avere risposte lampo, in ogni caso. Quando si arriva a un certo periodo della propria vita, si vogliono delle garanzie, in amore, che forse qualche Pesciolino non ha. Dovresti provare qualche esercizio di meditazione e la giornata di oggi funziona meglio, rispetto all’inizio della settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA