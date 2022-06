Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Cancro, Leone e Vergine: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 16 giugno 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cancro, che giovedì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Questa Luna in opposizione non è che sia proprio facile da gestire, nel senso che ogni tanto il ricordo di una situazione passata o una piccola preoccupazione, che arriva dall’esterno, pesa. Non scaricate sul partner tensioni e frustrazioni, soprattutto se poi siete giovani e da poco convivete e avete delle spese per la casa. Chissà poi quanti Cancretti, se hanno questa possibilità, hanno chiesto aiuto ai genitori o ai parenti. Gli inizi dell’anno sono stati un po’ bloccati, ma adesso si riparte. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox possibile chiedere qualcosa in più. Molto bene il sentimento che provate per una persona e anzi, se c’è una conoscenza o amicizia, vi ricordo che andrà sempre più su. Dal 18 luglio, ci saranno novità, perché Venere arriverà nel segno, ma fino a quella data avrete modo di fare una conoscenza speciale.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine?

Leone: Sono sempre delle giornate molto toniche: avere Mercurio, Giove e Marte favorevoli, è importante. Solo la frenesia di concludere o dare un’impronta originale a un’idea o alla professione, potrebbe farvi fare un passo falso. Non esitate a iniziare a pensare all’amore come a un qualcosa di molto importante per la vostra vita. Chi ha dimenticato un amore o si è allontanato dovrà riavvicinarsi e, dal 23 giugno, sarà più facile.

Vergine: Questa Luna, in buon aspetto, vi rende più accomodanti, perché le giornate di lunedì e martedì sono state un po’ dure da digerire: immaginate di essere soli a portare avanti qualcosa che dovrebbe essere organizzato da più persone o che magari avete fatto tanto, negli ultimi mesi, e sono stati pochi i riconoscimenti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi l’atmosfera è quella giusta e potreste trovarvi pronti ad esplorare una nuova situazione. Questo è comunque un cielo di nuovi progetti che includono anche i sentimenti: se c’è una persona cara, frequentatela di più e, se non c’è, cercatela.

