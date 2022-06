Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 giugno 2022/ Quali al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo giovedì 16 giugno 2022 per Ariete, Toro e Gemelli: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende l’Ariete, le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Stando all’l’Oroscopo Paolo Fox oggi avete un diavolo per capello, ma questo lo si capisce perché le idee sono tante: vi sembra sempre che il tempo sia poco e che, se non realizzate una cosa entro tot giorni, si perderà. Ma è davvero così? State tranquilli, perché Giove, pianeta che è entrato nel vostro segno e ha una capacità di azione notevolissima, sarà con voi per tanto tempo! Voi siete quelli che vogliono avere tutto e subito, ma se c’è da aspettare un po’, abbiate pazienza. In questi giorni infatti potreste fare più cose contemporaneamente. Quando abbiamo un oroscopo bello, non è che tutto quello che facciamo poi ci darà successo: siamo noi a dover fare le scelte giuste. Per esempio, in amore, e da fine mese, avrete una Venere splendida e magari si possono presentare più persone interessanti, ma se voi andate a scegliere quella più complicata, poi state male. L’oroscopo offre l’occasione e poi sta a noi scegliere la migliore.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Toro e Gemelli

Toro: Questo 16 di giugno è interessante: è una metà di giugno che vi vede molto affascinanti. Peccato che questa situazione astrologica non premi tanto il lavoro. Se avete fatto molto in passato, adesso dovrete un po’ accontentarvi. Di recente c’è stata anche qualche polemica, con delle persone contro di voi senza un motivo preciso o siete stati fraintesi. Giornata, tutto sommato, molto interessante che potrà portare occasioni interessanti a patto di avere la lucidità e la prontezza di spirito per sfruttarle quando si presenterà l’opportunità.

Gemelli: In questo cielo si legge la vostra smania di amare, di mettervi in gioco, di parlare. Stando all’Oroscopo Paolo Fox la trasgressione è facile, in questo giugno, e lo sarà ancora di più dal 23, quando Venere arriverà nel vostro segno. I progetti di coppia funzionano, compresi quelli inerenti ai figli e alle adozioni: facile prendere una decisione definitiva, quando abbiamo un Giove favorevole che ci porta lontano. E’ arrivato dunque il momento di lasciarsi un po’ andare e correre qualche rischio in più che dal punto di vista dei sentimenti potrà regalare buoni frutti.

