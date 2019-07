Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 16 luglio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi martedì 16 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, martedì 16 luglio 2019. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Il Leone deve puntare sulla razionalità e soprattutto non farsi prendere dalla voglia di chiudere obiettivi intermedi, quando in realtà sono quelli definitivi che fanno la differenza. Il Sagittario deve trovare delle alternative nell’ambito del lavoro, soprattutto bisognerà riuscire ad allestire piani alternativi rispetto a quelli pensati inizialmente ma con Giove che si trova nel segno si cade in piedi. Anche se c’è stata una chiusura ci saranno ben presto delle novità. Il Toro deve invece provare a vincere una certa accidia, fare le cose con calma può essere segno di forza ma a volte bisogna avere la forza di cogliere l’attimo per ottenere le opportunità migliori e portare a casa i risultati.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete è ancora un po’ in ansia per quello che sta per accadere visto che per voi il mese di agosto potrebbe essere un mese di grande rilevanza. Di solito in agosto si va in vacanza, voi potreste lavorare, avere delle buone idee o essere presi dall’organizzazione di alcuni progetti che partiranno da settembre. La cosa importante è non lasciarsi sfuggire delle occasioni. Questo è un momento di forza anche per l’amore, chi ha vissuto una crisi può risolverla e chi è solo da tempo avrà la possibilità di fare un incontro speciale entro il 15 agosto. Il Toro a volte è tacciato di essere pigro, più che altro fate le cose con calma in particolare in un periodo come questo visitato da Urano nel segno. Per un Toro sempre abituato a fare sempre la solita vita cambiare non è facile, adesso bisogna sostituire una certa indolenza con un po’ di capacità di azione. Piccole ansie da superare, l’amore risponde positivamente sia adesso che nella seconda parte di agosto. Per i Gemelli quando si ha la testa piena di pensieri è inevitabile fare delle cose di corse. Quando si è frettolosi si possono anche commettere degli errori. Attenzione ad errori pratici, tecnici e di valutazione. Soluzioni legali per chi ha una causa in corsa e l’autunno porta un successo personale. Il Cancro vive due giornate di riflessione. Lunedì e martedì ha uno stato di confusione e intolleranza, state facendo anche delle cose importanti. Siete nervosi e vi trovate in una condizione di peso per quanto concerne anche il lavoro. Potete rinunciare a qualcosa che non vi piace più fare, questo sarà il modo migliore per evitare complicazioni. Se avete in questi giorni programmi oppure progetti nuovi sembra che dobbiate lottare contro il pregiudizio delle persone. Vi trovate a fare i conti con qualche pregiudizio di troppo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox ci propone il suo oroscopo a LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è in una fase di forza, deve parlare con rigore e razionalità e non con molta presunzione. A volte volete vincere una sfida ancora prima di aver vinto una battaglia. Giove aiuta, dirà che pensare di essere onnipotenti è l’errore che dovete evitare. Periodo buono per chi vuole avere un figlio o convalidare un’unione. La Vergine deve fare un passo indietro e non ostacolare quello che arriva. Questo è un periodo di definizione, un po’ come si fa con l’armadio quando c’è il cambio di stagione. Adesso chiederete alle persone che vi vogliono bene di dimostrare sentimenti. Potreste essere proprio voi i primi a cercare delle garanzie. Sono favorite anche le convivenze, i matrimoni e le persone che vogliono anche qualcosa di più nel lavoro. La Bilancia o ha avuto un’interruzione di lavoro o vi hanno dato un incarico che ancora non avete capito se è stata una grande conferma o una grande grana da risolvere. Non siete del tutto sereni. Alcune persone sono state contrarie nei vostri confronti. Tra fine agosto ci saranno soluzioni per il lavoro e per l’amore. I sentimenti che ora sono un po’ allo sbando potranno recuperare tra qualche giorno. Lo Scorpione sta vivendo dei piccoli conflitti, anche in vista degli inizi di agosto dovreste evitare di fare delle cose pesanti per la vostra salute. Un piccolo strappo può capitare, massimo rigore e niente esagerazioni. Voi non siete pronti a dare garanzie e anche in amore siete prudenti, in questi ultimi tempi vi siete dimostrati anche molto ostili e critici.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario non deve spendere troppo perché ci sono giornate onerose, poi c’è qualche soldo andrebbe tenuto da parte. Nell’ambito del lavoro può darsi che si sviluppi una soluzione diversa rispetto a quella immaginata ma con Giove che si trova nel segno si cade in piedi. Anche se c’è stata una chiusura ci saranno ben presto delle novità. Più tempo libero da qui a settembre e fino a ottobre così da farvi pensare a qualcosa di nuovo. Non tutti i Capricorno hanno vissuto una crisi tra aprile e maggio ma quelli che hanno avuto una separazione devono cercare di risolvere molti problemi. Per voi non è facile superare la china e tornare ad essere positivi, ma in questi giorni dovete essere propositivi. Nel lavoro ci sono vittorie in vista per l’autunno sempre che non cerchiate ora di ripristinare qualcosa che si è interrotto due anni fa. Perseverare è inutile, è meglio cambiare. L’Acquario è in una fase innovativa ma stancante, chi fa sempre le stesse cose vorrebbe variare. Tra mercoledì e venerdì bisognerebbe evitare piccoli conflitti. Agosto inizia in modo teso, chi ha una storia che non funziona o un lavoro che non funziona dovrebbe cercare di superare la china. Però è un periodo utile per le amicizie. Se una persona vi dà fastidio potete parlare entro poco. I Pesci non vivono il periodo migliore per fare i furbi, qualche misfatto d’amore verrà scoperto, attenti se c’è stato qualche misfatto d’amore o se pensate che qualcuno non sia stato sincero con voi. Il tema del tradimento e della scarsa affidabilità di un rapporto può tornare ed avrà un picco massimo entro la fine di agosto. Tutte le storie che hanno vissuto dei conflitti dovrebbero essere messe in regola. Preparatevi a qualche progetto in più. Molto importanti l’autunno e l’inverno per chi lavoro in proprio oppure a provvigione, c’è però da superare un piccolo contenzioso legale. Nei rapporti con Ariete o Leone ci vuole pazienza alla fine vincete voi o ci sarà un accordo ma non prima dell’autunno.



