Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia sulle frequenze di LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni al top. Per l’Ariete questi sono giorni molto interessanti soprattutto per le relazioni. Si vive infatti un momento in cui c’è voglia di avere dei rapporti diretti con le altre persone. Questo rimane il punto di forza ma anche il tallone d’Achille del segno. Il Toro può contare su un weekend pieno di sorprese e di grandi possibilità. Non bisogna però far arrabbiare il segno se no il rischio è di vanificare tutto quanto conquistato dopo magari un lungo corteggiamento. I Gemelli sono decisamente effervescenti. Chi ha una storia d’amore da molto tempo potrebbe decidere di cambiare strada guardandosi attorno. La Bilancia è pronta a un recupero emotivo che può dare grande carica verso il futuro. C’è bisogno di persone che diano motivazione e voglia di arrivare ai risultati che ci si è prefissati. L’Acquario è davvero in un momento di grande vitalità, serve però la forza per prendere le scelte giuste.

Oroscopo Amore: l’Ariete vive delle giornate molto interessanti per quanto riguarda le relazioni amorose. C’è grande voglia di avere dei rapporti diretti con altre persone, questo è una forza ma anche un limite. Il Toro è un segno amabile, ma non lo si deve far arrabbiare. Nel weekend si potrebbero provare sensazioni anche un po’ particolari. Il cielo del Cancro è davvero molto dolce per quanto riguarda i sentimenti. Il Leone è pronto a pensare all’amore con insistenza, questo anche perché c’è una Venere importante che invita ad occuparsi dettagliatamente dei sentimenti. La Bilancia potrebbe trovarsi a vivere un recupero emotivo molto intrigante. Si deve fare molta attenzione ai rapporti con persone con cui ci sono stati degli allontanamenti. Lo Scorpione se si sente tradito finisce per arrabbiarsi soprattutto con sé stesso. Il segno dice sempre molto poco di sé stesso, ma vuole sapere con certezza se davanti si ritrova la persona giusta o qualcuno che non ha voglia di creare un rapporto stabile.

Oroscopo lavoro: il segno dell’Ariete sta pensando alcuni progetti importanti verso il futuro, questi però potrebbero prendere il via da dicembre. C’è dunque bisogno di aspettare ancora un po’ di tempo prima di raggiungere i propri obiettivi. Il Cancro si trova a dover fronteggiare delle situazioni che si possono considerare poco chiare, serve intelligenza e determinazione per arrivare all’obiettivo che da tempo ci si è prefissati. Il Leone cerca delle sicurezze che al momento nessuno è riuscito a dargli. La Vergine è giù di corda in questo periodo e vivrà delle giornate da tenere sotto controllo. La Bilancia si trova di fronte all’obbligo di vendere se ha delle proprietà, in un momento complicato e nel quale non si riescono a gestire con l’attenzione che si vorrebbe le cose. Il Capricorno, sembra strano dirlo, si trova di fronte a un anno fondamentale se lavora col pubblico. In un momento in cui tutti fanno fatica ad organizzarsi verso il futuro, con i cambiamenti dovuti dalla situazione vigente, c’è comunque la forza per raggiungere obiettivi ed essere utili al prossimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA