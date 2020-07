Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2020: Leone e Vergine

Soffermiamoci sullo studio dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 16 luglio 2020. Il Leone deve pensare all’amore, sembra banale da dire che dovete occuparvi di sentimenti ma è importante ricordarlo con Venere bella. Avete bisogno di molte sicurezze in più. L’amore è un punto di riferimento.

La Vergine oggi e domani è giù di corda vi date molto da fare e arrivate sempre esausti alla sera. Queste due giornate vanno tenute sotto controllo.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ecco altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia ha il recupero emotivo dietro l’angolo, avete bisogno di persone che siano belle e siano in grado di darvi stimoli. Una persona che vi dia stimoli vi serve da qualche tempo pensate di essere un po’ arrabbiati e nervosi. Chi ha proprietà vuole vendere. Chi non ha questa risorsa vuole mettere in equilibrio la vita. In amore qualcosa di più, ma attenti ai rapporti con le persone con cui ci sono state separazioni.

Lo Scorpione vuole sapere tutto ma dice poco di sé, deve avere la certezza che davanti a sé c’è la persona giusta. Un po’ è come conservare un segreto in un scrigno. Quando vi sentite traditi vi arrabbiate soprattutto con voi stessi. Buon mese di agosto, ci siamo quasi.



