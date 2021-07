Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Cosa ci dirà l’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 11 luglio 2021? Il celebre astrologo è intervenuto a Radio Latte e miele grazie alla sua classica rubrica “Latte e stelle” e non mancano le novità soprattutto per i segni di Fuoco. Passando a segno per segno, Ariete deve tirare un po’ il freno, stesso discorso per il Leone. I Sagittario, invece, dopo qualche giorno un po’ così, potrebbero ricevere un “premio”. Fox ne è certo…

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Scopri la giornata per Acquario, Gemelli, Bilancia

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULL’ARIETE

Per gli Ariete è davvero il caso di non esporsi troppo in questo fine settimana, soprattutto per chi vive situazioni di trambusto in casa o in amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il periodo è molto importante, sicuramente fertile, aperto a nuove prospettive, e la fine del mese può finalmente portare con sé delle belle novità; tuttavia, considerando che stai prendendo quota, bisogna fare attenzione a non esaltarsi troppo e a limitarsi a fare davvero quello che conta. Consiglio? State concentrati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

LEONE, OCCHIO A NON STRAFARE!

I Leone in questo periodo sono indirizzati verso amori sicuri con una Venere che fa discutere. A voi piace essere guardati ed ammirati, ma non disdegnate nemmeno persone che sono in grado di tenervi testa: attenzione dunque a non strafare e non alimentate inutili discussioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox entro sabato ci sarà la possibilità di risolvere difficoltà protrattesi nel tempo.

PREMIO IN ARRIVO PER I SAGITTARIO

Finalmente fuori da una situazione di nervosismo e di incomprensione che c’è stata tra martedì e giovedì, credo che tra venerdì e sabato potresti ricevere un bel premio, che potrebbe essere anche di tipo amoroso. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox i nati Sagittario che da poco si sono lasciati coinvolgere da una storia, da qui a fine luglio penseranno se sia il caso di continuare oppure no. Il Sagittario è fatto così: chi vive una storia part-time, spesso ne è coinvolto e a volte no.

Oroscopo Paolo Fox 15-16 luglio 2021/ Leone al top, Vergine sottotono

© RIPRODUZIONE RISERVATA