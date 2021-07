Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox prospetta un fine mese importante per i segni di Terra. Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione sulle stelle di Capricorno, Toro e Vergine di oggi, venerdì 16 luglio 2021, nel consueto appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele. Il Capricorno vive da qualche tempo non in grandissima forma e un po’ appartato, mentre il Toro deve avere grande calma in ottica lavoro. La Vergine, invece, riceverà qualche premio tra poco più di una decina di giorni…

CAPRICORNO, PERIODO DI RIFLESSIONI

Già 24 ore fa ho spiegato che il Capricorno si sarebbe un pochino isolato, l’isolamento è sempre particolarmente importante per te, perché permette di riflettere. Rifletti bene su quelle che sono le tue necessità, chi ha un contratto in sospeso avrà buone soddisfazioni dal 22. Secondo l’oroscopo Paolo Fox tutti i segni di Terra concluderanno il mese di luglio con una bella riconferma. Un po’ sottotono in questi giorni? Ginocchio destro punto delicato, cerca di non sforzarti troppo.

TORO, NON TEMERE DI DIRE LA TUA

Non avere paura di esporti e di affermare quello che senti. Attenzione se alcune discussioni in amore diventano poco diplomatiche. Venere è in una posizione particolare, anche se non necessariamente sfavorevole, il che può significare correre il rischio di un allontanamento da persone a cui tenete: diventa allora importante dosare con attenzione le parole da dire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Nel mondo del lavoro i progetti continuano a non mancare anche se correte il rischio di strafare o di innervosirvi facilmente. In amore, cari Toro, attenzione alle parole.

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULLA VERGINE

Per quanto riguarda i Vergine sono finalmente arrivate delle tanto attese proposte! E se così non fosse ancora stato, comunque entro la fine di luglio faranno capolino delle buone novità: chi potrà concludere un accordo, chi risolverà alcuni dubbi importanti una volta per tutte… In generale le stelle parlano di una grande energia e ribellione per chi non ci sta ad essere messo da parte; ma anche in amore entro la fine del mese riceverete finalmente un premio gradito.



