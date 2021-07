Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Cosa prevedono le stelle per Pesci, Scorpione e Cancro? La risposta non può che darcela l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele con la sua classica rubrica “Latte e stelle”, ci ha spiegato cosa possono aspettarsi i segni d’Acqua e i messaggi sono chiarissimi. Partiamo dai Pesci, che faranno i conti con un rialzo degno di nota. Lo Scorpione, invece, conoscerà tempi migliori ad inizio agosto, mentre i Cancro potrebbero conoscere ben presto delle novità rilevantissime…

PESCI ALLE PRESE CON UN PERIODO DI TRANSIZIONE

Fine settimana in crescendo, avremo un top domenica, Giove ancora nel segno. Questo è un periodo di transizione tra una fase di poca chiarezza e una fase di grande eccellenza, l’avremo soprattutto tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 dal punto di vista lavorativo. Anche se c’è stato un piccolo flop di recente, ti chiedo di fare delle proposte. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i sentimenti hanno bisogno di un po’ di sprint. Se sei contro qualcuno e questa tensione si ripete, massima prudenza soprattutto a fine mese. Se le questioni professionali possono trovare delle soluzioni, in amore sei molto nervoso e pretendi delle prove particolari.

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULLO SCORPIONE

Sei più tranquillo, bisogna dire che alcuni progetti per inizio luglio sono saltati, ma questo non significa nulla. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Sei diventato esigente, anche i nati Scorpione che da poco hanno iniziato una storia sono molto guardinghi, chi ha una storia da tanto tempo lo è ancora di più. Cerca di avvantaggiarti ricordando che la prima parte di agosto sarà interessante un po’ per tutto.

NUOVO ANNO, GRANDE FIBRILLAZIONE PER I CANCRO

I Cancro sono in fibrillazione per il nuovo anno in arrivo. Voi siete forti e la prospettiva di lasciare indietro questo anno difficile vi galvanizza; nuove prospettive si aprono all’orizzonte, ma vale sempre la pena di mantenere alta l’attenzione circa le scelte da fare – sempre e comunque – a testa alta. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sentimentalmente parlando c’è della tensione in arrivo (soprattutto nei rapporti con Capricorno e Bilancia), ma sempre potenzialmente ripagata da altrettante nuove opportunità soprattutto per le coppie più durature.

