Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Scopri la giornata per Acquario, Gemelli, Bilancia

L’oroscopo Paolo Fox porta delle importanti novità per i segni d’Aria. Il notissimo e amatissimo astrologo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, nella classica rubrica “Latte e stelle”, ed ha riportato gli aggiornamenti per Acquario, Gemelli e Bilancia di oggi, venerdì 16 luglio 2021. Dopo qualche alto e basso, l’Acquario può contare su due giornate positive, esattamente come i “colleghi” Gemelli. La Bilancia, invece, deve andare avanti per la sua strada e non fermarsi…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULL’ACQUARIO

Due giornate interessanti per recuperare allegria e voglia di stare in mezzo agli altri. Se l’Acquario si sente apatico, sono guai: non è un segno che vuole annoiarsi, ma senza stimoli e certezze si rischia di passare le giornate in maniera inattiva. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questi due giorni sono un po’ meglio, se negli ultimi tempi hai battuto la fiacca si può recuperare. L’amore resta sempre un po’ particolare: chi ha una storia da tempo non è coinvolto come prima, chi ha una nuova relazione prima di dire che amerà per sempre ci pensi bene.

GEMELLI, FINE SETTIMANA IN CRESCENDO

Avere Venere favorevole è importante e sabato e domenica si preannunciano giornate di recupero rispetto al difficile inizio di settimana. Anche se – si sa – quando vi sentite stanchi e nervosi rischiate di perdere la voglia di divertirvi, e questo può essere fonte di tensione eccessiva… per cui cercate di mantenere la calma. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore la situazione nei prossimi giorni si prospetta decisamente tranquilla, soprattutto per i single che infatti dovrebbero iniziare a darsi maggiormente da fare.

LUNA NEL SEGNO PER LA BILANCIA

La Luna nel segno: capacità di reazione, di dire la tua, il punto di dover perdere anche la pazienza, soprattutto se c’è qualcuno che ti perseguita ingiustamente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox può esserci qualche piccolo conflitto, vai avanti per la tua strada: ricorda che più nemici e più invidioso ci sono intorno a te, più vuol dire che hai successo.

