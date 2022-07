Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2022/ Gemelli, Ariete, Toro: tutte le novità e…

Inizia un nuovo weekend e in aiuto arrivano le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, che ci forniscono le indicazioni necessarie per affrontare al meglio la giornata di oggi, sabato 16 luglio 2022. Il noto e amato astrologo le ha fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. In questo caso ci soffermiamo sul Gemelli, che ha a che fare con qualche turbolenza a livello sentimentale, e Ariete, che deve rivedere anche lui qualcosa in amore. Novità in vista per quanto riguarda la sfera sentimentale anche per i nati sotto il segno del Toro…

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, turbolenze in amore

Gemelli, in questo fine settimana ci sarà da chiarire qualcosa in amore: che sia un battibecco con un ex o una situazione non molto chiara degli ultimi tempi, fate il vostro gioco ma con prudenza, perché questa Luna un po’ agitata potrebbe creare delle divergenze. Cielo molto importante per le relazioni, per le questioni di lavoro, per i soldi, per mettere anche una pietra sopra a vecchi contenziosi sospesi da tempo, per l’oroscopo Paolo Fox..

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le stelle

Ariete, arrivato il momento di tirare le somme: avremo dal 19 anche Mercurio favorevole. L’oroscopo Paolo Fox crede che non ci siano Ariete bloccati o fermi completamente, ma semmai arrabbiati, perché certe cose non vanno come dovrebbero, però si va oltre e il successo è dietro l’angolo. Cosa preoccupa un po’? L’aspetto sentimentale. Non significa che le cose non funzionino o che tu sia lontano dal partner, ma è probabile che sia distratto o magari ci siano delle competizioni: bene la condivisione, male la competizione nella coppia.

Per il Toro, invece, è arrivato il momento di dire quello che pensi: paradossalmente questo è un cielo che ti dice “Fai chiarezza nella tua vita”. Se hai una bellissima storia d’amore potresti anche pensare di sposarti o convivere, ma se invece non va più bene dirai basta. Mai più toni grigi e situazioni ambigue: si fa o non si fa, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questo atteggiamento così perentorio coinvolge i nati Toro al punto che queste diventano delle giornate piuttosto agitate.











