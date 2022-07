Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2022/ Previsioni per Pesci, Capricorno, Acquario

Che weekend sarà per i segni zodiacali quello che si apre oggi, sabato 16 luglio 2022? Per fortuna c’è l’Oroscopo Paolo Fox ad accorrere in aiuto con le sue previsioni per Pesci, Capricorno e Acquario. Con le sue indicazioni possiamo scoprire che giornata sarà quella odierna. In forte ripresa coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci, che avrà un weekend di situazioni belle da vivere. Dubbi invece per i Capricorno, che devono anche affrontare problemi d’amore. Invece l’Acquario ha una situazione astrologica interessante…

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, torna l’amore….

Pesci, ispirazioni garantite con il transito della Luna nel segno e con Venere che da lunedì inizia un transito ancora più importante. L’oroscopo Paolo Fox non esclude che queste siano delle giornate di forza un po’ per tutti e che possono darvi anche quel senso di libertà che cercate da tempo. L’amore può tornare ad essere importante e quando abbiamo grandi stelle per i sentimenti, possiamo sia condividere l’amore con una persona cara, sia renderci conto se c’è qualcosa che non va: in entrambi i casi siamo noi a decidere. Intuizioni importanti per un fine settimana che parla di belle cose e situazioni che potrete vivere, anche organizzandole.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno e Acquario, il sabato

Capricorno, non è escluso che in questi giorni voi abbiate qualche piccolo dubbio anche in casa: avete talmente tante cose da fare, da vivere, esplorare e organizzare, che tutto il resto va in secondo piano. Chiaro che se c’è un problema d’amore va affrontato per tempo e l’oroscopo Paolo Fox lo dice perché le prossime saranno giornate che tolgono tempo alla famiglia e che vi trovano assorti in altri pensieri, forse anche di lavoro. Molto importante adesso fare delle scelte a lunga scadenza.

L’Acquario è un segno zodiacale che ama la libertà, ma per ottenere dei risultati bisogna accettare dei compromessi: Sagittario, Acquario e Leone sono segni che non amano vincoli. In questo periodo però l’Acquario deve accettare un piccolo vincolo, per cercare di stare meglio, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Molto interessante questa situazione astrologica ad eccezione di Marte contrario che rappresenta picchi di nervosismo piuttosto alti: il 14 e il 15 luglio sono state giornate pesanti, in cui c’è stato anche un malessere fisico che adesso bisogna superare. Accordi di lavoro e novità importanti in arrivo.

