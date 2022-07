Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2022/ Sagittario, Bilancia, Scorpione: previsioni

Cosa ci riserverà la giornata di oggi, sabato 16 luglio 2022? A darci la risposta è l’oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni per Sagittario, Bilancia e Scorpione. L’astrologo ha fornito le sue importanti indicazioni per gli appassionati delle stelle nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, anticipando ad esempio grandi novità per il Sagittario, anche per quanto riguarda l’amore. Invece la Bilancia deve cercare di non essere nervoso nella sfera sentimentale, mentre arriveranno buone notizie da questo punto di vista per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, arriva la passione

Sagittario, il cielo premia: l’ardimento, la passione e il coraggio vi contraddistinguono. Da Martedì avremo Mercurio favorevole e il Sole sarà bello dal 22, quindi dalla prossima settimana si aprono grandi prospettive secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Credo che sia arrivato anche il momento di parlare d’amore in maniera più costruttiva: le coppie che si vogliono bene potranno pensare di sposarsi o convivere. Il Sagittario ama sottoscrivere un patto d’amore, però vuole sentirsi un po’ libero: non significa mettere le corna al partner, ma detesta la gelosia, la morbosità e vuole amare libero.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il sabato

Bilancia, questo è un momento importante per risolvere qualche piccolo problema personale, che poi tanto piccolo non è, se guardo Giove in opposizione, svela l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi può si libererà di un peso, magari se avete una proprietà potreste cercare di venderla per compensare altre situazioni e se invece non c’è questa agiatezza, in questo periodo dovrete cercare di fare un po’ meno. Cercate soprattutto di non essere troppo nervosi in amore, perché dalla prossima settimana alcuni rapporti potrebbero diventare un po’ ingestibili. Le storie di lunga data vanno protette.

Scorpione, questo fine settimana è molto interessante: ecco 48 ore di forza che vi permettono anche di aggirare un ostacolo, di vivere una bella intuizione. Chi più di voi può ricorrere alle intuizioni se c’è qualche problema? Avete una mente aperta e soprattutto siete un po’ magici: avete una capacità di intuire le cose in maniera pazzesca, ma il problema è che siete più bravi con gli altri che con voi stessi: se c’è una fregatura in ballo, sapete mettere in guardia le persone a cui volete bene, poi però voi vi lasciate trasportare dai sentimenti quando una cosa vi riguarda in maniera diretta, diventate un po’ più incoscienti e questo non va bene. Per fortuna, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dalla prossima settimana buone notizie anche in amore.











