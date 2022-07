Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio 2022/ Vergine, Cancro, Leone: cosa dice il cielo

Una giornata ricca di novità quella odierna per i segni dello Zodiaco. Lo assicura l’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni appunto per oggi, sabato 16 luglio 2022. Le indicazioni fornite per Vergine, Cancro e Leone sono a dir poco interessanti. Il primo dei tre segni è reduce da un periodo di caos, ma si appresta a vivere giornate migliori in amore. In recupero anche il Cancro, pure dal punto di vista sentimentale. Invece i Leone hanno a che fare con invide e gelosie…

Oroscopo Paolo Fox: Vergine, dopo il caos…

Vergine, tra sabato e domenica una pausa di riflessione farà bene. Alla fine riuscirete a fare ciò che desiderate, ma se in questi giorni c’è un po’ di putiferio nella vostra vita, ricordate sempre da dove arriva questo caos: da quella fase di grande tensione che c’è stata alla fine di giugno. Quindi evidentemente, da circa tre settimane, qualcosa non va più bene e dovrete rivedere tutto. Certo è che volete più margine di azione, soprattutto nel lavoro, secondo l’oroscopo Paolo Fox. In amore, tornano stelle migliori a partire dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato di Cancro e Leone

Cancro, questo fine settimana aiuta un buon recupero: l’astrologo è contento che sia così, perché la Luna piena, che molti avranno ammirato nel cielo negli ultimi giorni, ha creato uno stato d’animo abbastanza nervoso e molti sono i Cancro che si ritrovano a dover lottare nell’ambito del lavoro, a non veder la luce, a dover risolvere problemi che magari non hanno creato in prima persona: è da maggio che c’è una piccola rivoluzione. Cosa salva? Probabilmente l’amore, perché dal 18 le cose vanno meglio per l’oroscopo Paolo Fox. Anche chi ha un’attività sana, dovrebbe fare qualcosa di più oppure pensa di aver ricevuto meno di altri.

Cari Leone, il cielo viaggia per voi su un binario che porta direttamente al successo: Mercurio dal 19 è nel vostro segno, Giove in ottimo aspetto ed è difficile fermarsi in questo momento. Però l’astrologo ricorda che voi fate invidia! Ci sono delle persone che vi invidiano perché siete forti, attivi, magari anche belli. Pure se esteticamente non vi ritenete tali, con le vostre azioni lo diventate. Quindi c’è chi vi attacca, ma in maniera talmente subdola e bassa, che presto sarà smascherato: non abbiate paura, andate avanti e, come spiega l’oroscopo Paolo Fox, anche i sentimenti premiano.











