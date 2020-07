Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 luglio/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo. L’Ariete ha giornate interessanti per le relazioni, avete grande voglia di aver dei rapporti diretti con gli altri. Questa è la vostra forza e il vostro limite. Siete sempre chiari ed espliciti. Una cosa buona perché le persone sanno anche con chi hanno a che fare ma può essere spiacevole se non vorreste scoprire in ogni momento le vostre carte. Avete dovuto rinunciare a qualcosa. Alcuni progetti pensati potrebbero vedere la luce da dicembre. Curate sempre il vostro aspetto emotivo.

Il Toro può contare sul fine settimana. I vostri pregi quali sono? Siete amabili. Non bisogna farvi arrabbiare. Le vostre emozioni tra il fine settimana e la prossima sono strane. Qualcosa va chiarito.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli sono molto effervescenti oggi, parlare d’amare è facile, poi chi ha una storia da tempo ora potrebbe anche guardarsi intorno. Non siete infedeli. Quando date il massimo dell’amore ma ottenete il minimo vi arrabbiate.

Il Cancro sente fatica, in questo momento potete avere opportunità ma dovete sempre mordervi la lingua per non dire quello che pensate. Nel lavoro situazioni poco chiare. Attacchi frontali e laterali, voglia di mandare tutto a quel paese. Molto dolce poi il cielo dell’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA