Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox, a LatteMiele, ci parla del Leone che è sempre furibondo con se stesso perché ha fatto troppo per altri e con gli altri perché è stato messo da parte. Tra martedì e giovedì parecchia tensione e ora si deve stare attenti a non porla in amore. I sentimenti sono protetti fino a settembre.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per la Vergine?

La Vergine è protagonista del momento. Se si deve fare tutto è normale essere affaticati. Non si vive di insicurezze e ansia e a non trasportare le tensioni in amore.

Bilancia, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci racconta che la Bilancia ha Mercurio attivo insieme a Venere, maggio e giugno portano conti da sanare, periodo non di svolte ma si devono recuperare le idee importanti. Si spera che si abbia una persona dolce accanto. Si sta meglio in coppia.

Scorpione, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Lo Scorpione ha Luna in ottimo aspetto, Marte inizia a dare vigore da mercoledì. Incoraggiamento concreto che diventa un momento di forza che permetterà di rivedere questioni di lavoro. In amore calma piatta, tutto va ma forse non nella direzione che si vorrebbe.



