Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2020

Con l’oroscopo di Paolo Fox scopriamo che il Sagittario è molto agitato, ci si rifà alle informazioni date a inizio anno. Si è come cavalli selvaggi che non possono rimanere chiusi in un recinto. Proprio ad un livello amicale e amoroso si deve stare attenti. Complicato gestire in casa le tensioni.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno Giove nel segno

Il Capricorno ha Giove che tocca il segno, dipende dall’età, a 20 e 30 si deve in ogni caso costruire una vita, mentre a 50 anni un po’ meno. Si è tra i segni forti di quest’anno. Ciò che si è risparmiato potrà essere utile per il futuro, i nati sotto il segno saranno tra i primi a prevalere se c’è stato qualche problema.

Paolo Fox, oroscopo per l’Acquario: cosa accade oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che l’Acquario è sempre molto scostante e distaccato dalla realtà. Si vivono contraddizioni, c’è chi da fine marzo ha sospeso un lavoro, alcuni poi hanno pensato di prendere tempo per sè, ma la libertà a cui si ambiva non era il traguardo vero e proprio.

E i Pesci? Paolo Fox a LatteMiele

I Pesci hanno la Luna nel segno, ci si trova spesso in un momento di disagio. C’è bisogno di tutto tranne che di persone affaticate. Attenzione alle sviste perché quando si pensa troppo si perde il contatto con tutta la realtà. In corso nuove opportunità.



