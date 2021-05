Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Cancro, Scorpione e Pesci: i segni d’Acqua rispondono presente all’appello con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se appartenente ad uno di questi segni zodiacali e non vedete l’ora di scoprire cos’ha in serbo per voi questa domenica 16 maggio 2021…beh, siete nel posto giusto. Continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo il nostro excursus dell’oroscopo di Paolo Fox tra i segni d’Acqua con le previsioni per il Cancro: l’influsso della Luna sembra far avvertire particolarmente la necessità di amare, specialmente se l’inizio dell’anno ha visto nascere qualche disagio all’interno delle relazioni di coppia. Grazie a Venere favorevole, il mese di Giugno offrirà delle opportunità importanti per riscoprire i sentimenti, ma attenzione ai rapporti con Vergine e Sagittario.

Nati Scorpione? Marte in buon aspetto sembra annunciare una domenica molto interessante per recuperare ciò che è mancato negli ultimi tempi. Grazie a Venere favorevole, il mese di Giugno sembra prospettarsi molto efficiente, ma sarà bene prestare attenzione alle tensioni che potrebbero nascere nei rapporti con Acquario e Toro.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il gran finale dell’oroscopo di Paolo Fox è dedicato al segno dei Pesci: questo fine settimana aiuta a ritrovare un po’ di coraggio, pur permanendo alcuni dubbi legati alla sfera sentimentale. La settimana appena trascorsa potrebbe aver portato una maggior consapevolezza riguardo alcune relazioni, alimentando agitazione e desiderio di isolarsi. Sarà davvero così?

