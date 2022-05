Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Amore e lavoro per Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo Paolo Fox svela quotidianamente cosa riservano le stelle agli appassionati di astri: il consueto appuntamento è in programma anche quest’oggi, lunedì 16 maggio 2022. L’esperto ha parlato di cosa succederà nelle prossime ore nel corso della sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Come da lui anticipato ci sono delle novità per questa settimana: Giove è entrato nel segno dell’Ariete e la Luna nel segno del Sagittario. Cosa provocheranno questi spostamenti? Andiamo a vederlo per Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, come se la cava il Cancro?

Il Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sta cercando di superare la china di qualche tensione vissuta nel passato. I rapporti d’amore, soprattutto per chi è solo, iniziano con grande entusiasmo, poi improvvisamente cedono il passo alla malinconia. Questo capita quando ci si illude un po’, non si è molto razionali e ci sono troppe aspettative da una persona. Chi da tempo accarezza l’idea di fare una famiglia e di sentirsi un po’ più protetto, in questi giorni vive momenti di confusione e stabilità, alternati. Un’amicizia, con Venere favorevole, potrebbe tornare importante. Cura sempre la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox, buon momento per Leone e Vergine

Per il Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo ottimo per inquadrare le attività e portare avanti le iniziative che si reputano migliori. Ci sarà più da fare nel lavoro che in amore, dove non ci sono stelle ostili (se ami una persona, continuerai ad amarla), ma c’è un po’ di difficoltà nell’incontro: magari si lavora troppo, ci sono troppi pensieri o qualcuno è contro. Nelle relazioni di lunga data, dove c’è stata una grave difficoltà da affrontare, bisogna essere più sereni. Sei attratto da chi sfugge, ma in questo periodo, con Giove favorevole, dovresti pensare a costruire qualcosa di importante.

Cara Vergine. Partire con programmi utili è più facile: Giove non è più opposto e, improvvisamente, potresti anche aver cambiato idea. Se prima pensavi che fosse giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso pensi che sia il contrario, o comunque non sei più alleato con le stesse persone: ci sono nuove strategie da studiare. Oggi la Luna favorisce i sentimenti e Venere aiuta chi vuole ottenere consensi e successi. Chi nel passato si è lasciato andare a una delusione d’amore deve ricuperare.











