Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Ariete al top, Toro e Gemelli…

Torna anche oggi, lunedì 16 maggio 2022, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, nella sua rubrica intitolata “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele, ha annunciato delle novità. In particolare, ci saranno nelle prossime ore delle innovazioni con Giove che è entrato nel segno dell’Ariete e la Luna che è entrata nel Sagittario. Come influiranno sulle sorti dei diversi segni? In questo approfondimento vedremo quel che aspetta Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa c'è da sapere

Oroscopo Paolo Fox, novità in arrivo per l’Ariete

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, tutte queste stelle in arrivo invitano a credere che nessuno potrà fermarvi e questo può essere un bene o un male: da un lato, il fatto di avere questa positività e questa voglia di mettersi in gioco è notevole, ma dall’altro potreste rischiare troppo, perché quando i nati sotto questo segno si sentono liberi di fare, eccedono. Questo è un periodo che distrae e che crea ribellione, ma che alla fine premia! Qualche difficoltà può nascere se trovate delle persone che non sono d’accordo con voi, ma in questo caso sarete ancora più combattenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per Toro e Gemelli, che giornata sarà per l’Oroscopo Paolo Fox

Non vive un periodo al top, secondo l’oroscopo Paolo Fox, invece, il Toro. Nelle preoccupazioni di marzo l’esperto ha trovato dei nati sotto questo segno incerti per qualche motivo, anche a livello fisico e amoroso ci sono state delle perplessità. Ci sarà da trovare un accordo. Questa fase lunare un po’ particolare, vi crea un piccolo dubbio: a volte vorreste vivere serenamente, ma c’è sempre qualche persona invidiosa e noiosa che vi costringe ad essere un po’ più intolleranti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cari Gemelli. Chiedetevi cosa potete e volete fare e, sulla base di ciò, muovetevi e rimettetevi in gioco! Queste posizioni di Venere e Marte sono importanti per chi cerca lavoro, magari anche part-time e ci possono essere anche incarichi di un certo rilievo. Per chi vuole affrontare un esame, ora che Giove non è più contrario, sarà più sereno. Questo è un oroscopo pronto a far ritrovare entusiasmo in amore e ridare il giusto spazio ai sentimenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA