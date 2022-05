Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Non può mancare l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche oggi, martedì 11 maggio 2022, per scoprire quali sono le novità che riguardano tutti i segni dello zodiaco. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha annunciato le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto il segno di Capricorno, Acquario oppure Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il Capricorno deve trovare la quadra

Per il Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è ora di fare ordine. Chi deve mettersi d’accordo per un’eredità e deve mettersi d’accordo per una casa, dovrà cercare un accordo. Questo Giove dissonante allunga i tempi: mettersi in una causa potrebbe essere un errore. Se per esempio recentemente hai chiuso una storia d’amore o ad aprile c’è stata qualche comprensione, per fortuna questa Venere è tornata attiva, per cui te ne farai una ragione o ti guarderai attorno. Potrai anche riuscire a capire qual è la strada migliore da percorrere.

Le previsioni per Acquario e Pesci: che giornata sarà con Oroscopo Paolo Fox

Caro Acquario. Se in questi giorni sei un po’ polemico, non è un caso: proprio oggi abbiamo una fase lunare un po’ strana. Tutto quello che ti entusiasma alla fine ti stanca, perché a un certo punto vuoi cambiare. Chi si ostina a restare solo sbaglia! Perché con stelle così non si può non vivere grandi emozioni. Gli Acquario che hanno paura di stare in coppie, perché magari temono di lasciarsi coinvolgere in un amore faticoso da portare avanti, ma sentono questa necessità di amare, dovranno cercare una mediazione. Più favori nell’ambito del lavoro: questo è un momento importante, soprattutto per i creativi e coloro che hanno una bella idea da metter in gioco, magari una start-up.

Per quanto riguarda i Pesci, invece, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sno delle giornate importanti: quando il cielo è attivo, possono capitare molte situazioni intriganti o si è più sicuri di sé. Se c’è stata una diatriba lunghissima per una questione di denaro, si può trovare un accordo. Questo è un cielo che dà buoni suggerimenti anche in vista dei prossimi mesi: ecco perché non mi meraviglierei se finalmente tu riuscissi a fare ciò che desideri o magari, entro poche settimane, riuscissi a iniziare un nuovo progetto professionale. Le passioni non vanno sottovalutate, soprattutto quelle che nascono adesso.











