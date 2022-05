Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Sagittario in ripresa, Bilancia e Scorpione…

È il momento di scoprire cosa preannuncia l’oroscopo Paolo Fox a coloro che sono nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario per la giornata di oggi, lunedì 16 maggio 2022. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato le sue previsioni all’interno della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto!

Oroscopo domani 15 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox, momento no per la Bilancia

L’oroscopo Paolo Fox raccomanda ai nati Bilancia di essere più sereni, cercare di portare a termine gli impegni assunti e concentrarsi sulle occasioni che possono aprire orizzonti diversi dal passato. Capisco che di recente potrebbe essere arrivato un fulmine a ciel sereno che magari ha coinvolto la tua vita lavorativa: una decisione che mai avresti pensato di dover prendere o che altri avrebbero preso nei tuoi confronti, è arrivata. Chiedo un atteggiamento disponibile, perché con Giove in opposizione, portare avanti dispute, può essere una noia: chi apre adesso una causa rischia di non vederne la fine, se non nel lungo periodo.

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, le dritte per Scorpione e Sagittario

Cari Scorpione. D’accordo scendere a compromessi, ma non dimentichiamo che oggi c’è una fase della Luna un po’ pesante e quindi è facile stimolare la tua indole più nervosa. Tu di base sei un idealista e anche un po’ spericolato, come vuole Marte che governa il tuo segno, però se trovi persone proprio contro di te, puoi sopportare una volta o due e poi le mandi a quel paese. Questa sarà una giornata in cui dovrai mantenere la calma, magari sul lavoro ci saranno più cose da fare e tutte insieme.

Trattative e accordi, secondo l’oroscopo Paolo Fox saranno più facili da gestire per il Sagittario ed è ancora meglio se hai un’attività creativa. Esci da un periodo molto faticoso, sicuramente da almeno un anno, visto che Giove è stato contro fino al 10 di maggio. Forte impegno in arrivo e adesso finalmente Giove è favorevole: puoi riuscire in un impresa importante, cavartela meglio e torna una buona linea ispiratrice che conduce l’amore in un porto sicuro. Chi non ha avuto un figlio, inizia a pensare di volerne uno! Coloro che sono soli da troppo tempo invece, cominciano a scalpitare.

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA