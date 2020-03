Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 marzo 2020/ Leone, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 16 marzo per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare in partenza Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: quella di oggi sarà una giornata positiva. A livello lavorativo la mattinata potrebbe essere più proficua rispetto alla seconda parte della giornata. Si deve approfittare di questo cielo importante per fare un passo in avanti. Staremo a vedere se arrivano le soddisfazioni che si aspettano da tempo. Toro: giornata interessante nella quale si possono risolvere dei dubbi e in cui si potranno mettere in chiaro alcune cose importanti. Amore? Il rapporto col partner vive di alti e bassi e questo non va bene perché da fin troppo tempo si cerca un equilibrio e una stabilità che fatica ad arrivare. Sicuramente per risolvere sarà importante riuscire a individuare ciò che non va e parlarne. Gemelli: la giornata porta a un calo imprevedibile dei sentimenti che rischiano di portare anche a delle discussioni non facili da affrontare. L’amore di questo periodo non funziona come un po’ di tempo fa e potrebbe portare a una separazione non facilissima da accettare. Per quanto riguarda il lavoro si deve pensare solo a ciò che risulta indispensabile.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: alcuni sono in una situazione che non è tanto chiara, forse è il caso di affrontare tutto con maggiore equilibrio. In amore si devono mettere in chiaro le cose e questo periodo di certo indica che non si devono più rimandare le cose. La stessa situazione vale anche sul lavoro dove si potrebbe operare una scelta importante per il futuro. Leone: si lavora per risolvere problemi d’amore che da giorni assillano il segno. Rimane molto importante valutare con attenzione le persone, perché da quella a cui si vuole bene si cerca il sostegno evitando di ritrovarsi in dei percorsi che si potrebbero fare complicati. Sul lavoro si è in cerca di soluzioni. Vergine: si deve vivere una bella introspezione in questo periodo. Si devono valutare tutti i pro e i contro di questo momento, con la possibilità di agire e cercare una soluzione.



