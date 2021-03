Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, martedì 16 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, la giornata di oggi sembra offrire alcune occasioni interessanti, ma si potrebbe continuare ad avvertire un disagio generale legato all’eccessiva stanchezza. La situazione astrologica di questo periodo sembra invitare al riposo.

Nati Leone? Nonostante il periodo piuttosto altalenante, la giornata di oggi sembra offrire qualche occasione interessante, permettendo di fare fronte ai dubbi che potrebbero essere sorti nel corso dell’ultimo mese. Attenzione a non affaticarsi troppo: un transito lunare unpo’ insidioso potrebbe causare qualche piccolo conflitto familiare.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, dopo lo stress portato dalle ultime due settimane e, in particolare, dal week end appena trascorso, anche queste giornate sembrano risentire di una certa confusione che potrebbe riflettersi negativamente anche sul piano fisico.

