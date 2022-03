Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Buongiorno e bentornati all’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, come ogni mattina, ci dà indicazioni su quella che sarà la giornata appena cominciata. Come andrà per Gemelli, Bilancia e Acquario? Scopriamo insieme come andrà sul lavoro, come saranno i sentimenti e non soltanto per i segni di aria.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, che emozioni!

Gemelli, attualmente sono le emozioni a guidare la vostra quotidianità. Siete in un periodo in cui l’istinto la fa da padrone. Nei prossimi giorni attenzione quindi nelle relazioni, soprattutto visto il cielo favorevole. Nonostante le stelle siano in buona posizione, le cose potrebbe comunque complicarsi, in particolare per mancanza di tempo. Dice l’Oroscopo Paolo Fox che avere tanta voglia di portare a termine un progetto potrebbe abbassare il tono dei prossimi giorni, dandovi una spinta in più.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, le relazioni…

Bilancia, l’amore può tornare ad essere protagonista in questi giorni. L’Oroscopo Paolo Fox vi dice che sarà necessario però stabilire i giusti compromessi per godere al meglio di questo sentimento. Avrete il tempo dalla vostra per riparare alcune situazioni, quindi sfruttatelo. In particolare occhio al fine settimana, favorito per le relazioni.

Acquario, siete decisamente tra i segni più favoriti del momento, salvo una piccola dissonanza dovuta ad Urano che potrebbe crearvi qualche piccolo problemino, anche se niente di importante. Diversi problemi sono da risolvere ma la buona sorte è dalla vostra. L’Oroscopo Paolo Fox dice: attenzione a non lasciarsi trascinare dalla confusione. L’inizio di settimana non è stato proprio convincente ma siete in ripresa.

