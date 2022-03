Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Comincia una nuova giornata. Oggi, mercoledì 16 marzo, cosa possiamo aspettarci dalla giornata? Come andranno l’amore, il lavoro, i rapporti con gli altri? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, che come al solito dà le sue previsioni ai microfoni di Radio Latte Miele, ha analizzato le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, presto buone conoscenze

Cancro, in questi giorni l’amore è fondamentale. Chi di voi è single, deve superare il blocco che dura da diversi mesi e cercare di aprire il suo cuore. Per quanto riguarda le ambizioni professionali, è importante in prossimità del mese di aprile realizzare i propri progetti lavorativi senza badare troppo ai particolari: a volte lo scopo è più importante del resto. L’Oroscopo Paolo Fox dice: in questo periodo fate attenzione alle conoscenze, soprattutto a quelle che potrete fare nei prossimi giorni: potrebbero rivelarsi utili per i mesi in avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 marzo 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, i sentimenti…

Scorpione, tante questioni affollano la vostra mente. Questa situazione potrebbe rallentare l’arrivo dei sentimenti tipico della primavera. L’Oroscopo Paolo Fox ti dà un consiglio prezioso: non lasciarti trascinare dalla paura di riaffacciarti in una relazione seria. Se avete qualcosa da programmare con il partner, fate le cose con calma, senza fretta ma curando i particolari.

Pesci, nonostante la luna in opposizione in questo periodo, il momento è ricco di forza, soprattutto per chi cerca le novità. A volte può essere più semplice adagiarsi alla routine ma non seguite troppo le abitudini. L’Oroscopo Paolo Fox dice: mettetevi in gioco, soprattutto in vista del mese di aprile. La paura di sbagliare non deve condizionare la vostra vita: dopo aver superato tanti problemi, potete godervi un periodo importante. È il momento giusto per dare un taglio netto con il passato. Svoltate e riportate in auge i sentimenti importanti, fatevi valere e non siate pigri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA