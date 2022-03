Oroscopo Paolo Fox oggi 16 marzo 2022/ Le stelle di Toro, Vergine e Capricorno

Mercoledì 16 marzo, appuntamento con una nuova giornata che come sempre sarà accompagnata dall’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo ha fatto le sue previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Come andrà per quanto riguarda l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute? Scopriamo insieme come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, rafforzate l’amore

Cari Toro, proprio in questi giorni avrete l’occasione di rafforzare i rapporti d’amore che spesso a causa della troppa competizione faticano a decollare. Non sempre tutto va come dovrebbe andare, dunque se siete stufi di una persona, potrebbe essere il momento giusto per mettere le cose in chiaro. L’Oroscopo Paolo Fox vi dice: attenzione alle opportunità in ambito lavorativo, anche in ottica di trasferimento.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, il momento

Vergine, il momento è delicato e dunque la cosa giusta da fare è quella di dedicare questi giorni al controllo, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica. Siete tendenzialmente attenti alle questioni di salute, quindi non preoccupatevi: con la giusta calma riuscirete a mettervi in sesto, anche se magari in questi giorni vi sentite a pezzi. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: attenzione a chi rema contro di voi creando leggero squilibrio.

Capricorno, siete lucidi e attivi dal punto di vista mentale: il momento è quindi ottimo per scelte importanti. In questo momento anche l’amore sembra essere dalla vostra parte. L’intesa sentimentale potrebbe crescere, a supporto anche di un umore più importante che potrebbe avere importanti ripercussioni anche nell’ambito lavorativo, come dice l’Oroscopo Paolo Fox .

