Oroscopo Paolo Fox oggi 16 Novembre 2020/ Previsioni per Ariete, Cancro, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torna anche oggi l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di Lunedì 16 Novembre 2020, trasmesso in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La Luna in aspetto positivo aiuta a recuperare un po’ di ottimismo utile a proiettarsi verso il futuro con più fiducia: nonostante le grandi difficoltà che hanno caratterizzato questo anno, il 2021 porterà importanti novità che si potranno iniziare ad apprezzare già a partire da Dicembre. Toro: Queste giornate sembrano essere caratterizzate da qualche tensione sul piano relazionale: in amore potrebbe essere necessario chiarire alcune situazioni, mentre una situazione economica instabile potrebbe causare qualche contrasto in famiglia.

Gemelli: Gli ostacoli incontrati nello sviluppo di un progetto sembrano inaugurare questa settimana all’insegna del nervosismo, ma non è il caso di lasciarsi prendere dallo sconforto. La presenza di un Venere attiva sembra promettere alcuni bei riscontri sul piano sentimentale e con l’arrivo del 2021 si potrà contare anche su delle nuove opportunità lavorative. Cancro: Dopo due anni particolarmente pesanti, gli ultimi mesi sembrano aver portato delle trasformazioni utili a realizzare i propri desideri. Questa settimana sarà possibile concludere alcune situazioni di compromesso che sembravano essere inevitabili.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Nonostante questo periodo non sembri essere dei migliori, questa settimana sembra partire in maniera abbastanza positiva. In queste giornate sarà possibile godere di un po’ di serenità in più, anche se potrebbero comunque verificarsi dei contrasti, specialmente con Acquario e Scorpione: il consiglio è di non lasciarsi intimorire. Vergine: Secondo l’oroscopo Paolo Fox le grandi trasformazioni in atto sul piano lavorativo sembrano richiedere molte energie, per questo tra oggi e domani molti potrebbero avvertire un profondo senso di stanchezza che si potrebbe ripercuotere anche sul piano fisico. Importanti cambiamenti in arrivo.

Bilancia: Questa giornata invita a dare maggior spazio alle questioni sentimentali. In queste ore l’amore potrebbe vivere momenti interessanti, e anche sul piano lavorativo si potrà contare su delle proposte utili ad una ripartenza in grande stile. Si consiglia di affrontare le questioni in sospeso entro domani, perché a partire da metà settimana potrebbe nascere un po’ di agitazione. Scorpione: La giornata di oggi potrebbe portare qualche piccola tensione sul piano lavorativo, generando conflitti. In ambito relazionale si potrà invece contare su situazioni fortunate e insolite: favorite i nuovi incontri.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continua a farsi sentire un grande desiderio di cambiamento che potrebbe arrivare a toccare alcune situazioni lavorative. I nuovi progetti sono favoriti, ma è necessario riuscire a tenere sotto controllo l’aspetto economico. Per quanto riguarda l’amore, in queste giornate potrebbero esserci alcune piccole incomprensioni ma con un po’ di impegno e id tranquillità sarà possibile sanare alcuni contrasti. Capricorno: Analizzando l’oroscopo Paolo Fox grazie ad una Venere favorevole sembra finalmente possibile sanare alcune questioni sentimentali: chi si è trovato a vivere delle difficoltà con il proprio partner dovrebbe utilizzare queste ore per cercare di chiarire alcune situazioni. Attenzione alle distrazioni legate ad una mole di lavoro eccessiva.

Acquario: La Luna in aspetto favorevole sembra promettere un miglioramento nelle situazioni legate alle relazioni interpersonali: in queste ore si potrà recuperare l’intesa con il partner e risolvere alcune questioni familiari. Buone possibilità sul piano lavorativo. Pesci: La presenza della Luna in opposizione potrebbe portare un po’ di nervosismo, soprattutto nel caso in cui ci si trovi a doversi confrontare con alcune situazioni poco chiare. I sentimenti sembrano continuare a vivere un periodo molto contrastato: per evitare inutili discussioni sarebbe meglio riuscire a chiarire con se stessi cosa si desidera.



