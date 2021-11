Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 16 novembre 2021.

Per l’Ariete giornata importante. Per questo segno ed è una settimana di recupero, specialmente dal giorno 22. Quello che stai facendo adesso è importante, anche la luna nel segno è importante anche per recuperare forza fisica ed energia, c’è una situazione di grande evidenza e azione che ti aiuterà, anche in questa nuova settimana.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è importante sviluppare nuovi progetti per il toro, quindi ci sono novità specialmente per coloro che hanno in mente situazioni nuove creative. Purtroppo ci sono anche delle perplessità e tensioni, forse tutto quello che stai facendo adesso può andarsi a scontrare con le idee di qualcuno e devi andare oltre. Le relazioni sociali sono importanti, Venere è splendida anche per i nuovi incontri.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: c’è una bella energia, Giove e Saturno sono in ottimo aspetto; bisogna creare nuovi spunti per agire, nuove emozioni da vivere sono possibili. La curiosità in questo periodo deve essere la molla che ti spinge a ottenere buoni risultati. Inizio di settimana un pò sotto tono, ma nel complesso sarà una settimana buona.

