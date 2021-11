Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 16 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno con questa Venere nel segno diventi affascinante e speriamo che i più giovani che devono superare un esame o un accordo, un contratto o un praticantato si rendano conto che stiano facendo una cosa più importante di quella che sembra. Redditizie queste giornate, anche se c’è un periodo di crisi, ma il capricorno potrà sfruttarlo. Buone stelle anche per amare.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: ami vivere libero, ma la coppia certe privazioni le impone, quando stai in coppia certe privazioni ci sono, a meno che non trovi una persona libera come te e questo è il massimo per un acquario che alcune volte si sente privato della libertà. Devi cercare di frequentare gente che ti regala libertà, forse dovresti pensare d’isolarti, sono ipotesi irrealizzabili, ma il senso reale è che vorresti realizzare una nuova vita e andare in contro alle tue esigenze.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: è iniziata una stagione di rinnovamento, ma è importante adesso portare avanti un progetto, hai le chiavi di accesso ad una situazione diversa dal passato. Se ci sono stati problemi, superali, magari tagliando i ponti con una persona che te l’ha creati. Una sensazione forte arriva proprio in questa giornata, che nel complesso è molto attiva.

