Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro Venere in opposizione si occupa delle amicizie e degli amori, che potrebbero essere sbandati; è importante fare delle cose nuove, pensare che il mondo sta cambiando e quindi adeguarsi a una nuova strategia. Lunedì e martedì sono giornate utili per le relazioni sociali, ci vuole però prudenza in amore perché Venere opposta mette in luce le tue esigenze e ti fa rendere conto che alcune situazioni intorno a te stanno cambiando.

Per i nati sotto il segno del Leone: questo segno è meglio che non spenda troppi soldi, ma ora stai acquisendo fiducia in te stesso, perché se ci sono delle tensioni devi superarle. Molti stanno iniziando nuovi progetti rispetto al passato, quindi è molto importante essere presenti anche alla luce di novità che all’inizio possono sgomentare. Proprio per questo motivo ti arrabbi quando le cose non vengono fatte al meglio e queste sono giornate in cui magari potresti discutere magari con chi non la pensa come te.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che devi fare i conti con un’ampiezza di vedute. Oggi abbiamo una situazioni di forza e domani di stanchezza. L’amore si risveglia, non ci dimentichiamo che questo transito di Venere favorevole significa fare luce nei rapporti più intrigati. Bisogna uscire fuori, da dilemmi che ogni tanto albergano nella tua mente, speriamo non nel tuo cuore, che con Venere favorevole sarà molto attivo per tanti mesi.

