Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi due giorni devi tenere sotto controllo le emozioni, questo martedì sarà perplesso e questo capita quando ci sono dei dubbi, che si alternano a momenti di serenità. Le ingiustizie non sono piacevoli per tutti, ma tua puoi partire per una crociata se c’è qualcosa che non va e potresti renderti conto ch c’è una situazione non facile da gestire.

Scorpione: hai una situazione buona, devi ragionare bene per quello che devi fare in futuro. Giove e Saturno sono dissonanti, quindi attendo alle provocazioni, specialmente agli uomini che sono combattenti, delle volte ti capita nella tua vita di assumere un ruolo severo, di essere provocatore per i tuoi atteggiamenti. L’amore per la famiglia, per una persona che t’interessa è valorizzato da Venere favorevole.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: è un Sagittario forte quello che oggi riceve un buon aspetto della luna. Possono arrivare piccoli o grandi sorrisi, puoi vivere anche un’emozione grande che arriverà lontano. Giove sarà favorevole e ad Aprile forse cercherai di andare avanti. Tutte le situazioni che nascono ora possono avere un grande sviluppo, anche in amore.

