OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 16 novembre: Acquario, Gemelli, Pesci, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, sabato 16 novembre 2019, protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Come sempre abbiamo assistito alla rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è in un momento in cui sta vivendo alcune complicazioni di non facilissima gestione. Presto potrebbero arrivare delle soluzioni, ma bisogna anche trovarle. Per il Toro è una buona giornata che potrebbe regalare delle ottime risorse grazie alla spinta di diverse questioni affettive. I Gemelli sono in un momento interessante per nuovi contatti, anche se c’è da sottolineare che in amore le cose non vanno come si vorrebbe. Il Cancro invece ha la Luna nel segno e questo può portare ad offrire maggiore disponibilità. Per la Vergine è un momento di grande crescita sotto diversi punti di vista. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta a scendere nei particolari per analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una conferma a fine mese, non discutete con le persone che avete intorno soprattutto con Ariete e Toro, sabato particolare e problematico, dovete lasciarvi andare. A volte perdere il controllo può essere piacevole perché ci si sente più forte. Chi sbraita passa dalla parte del torto. La Vergine ha una giornata migliore, anche se ultimamente si è vissuta una crisi. Ci vuole ragionevolezza ha una giornata migliore, che permette di guardare al 2020 in modo positivo. Per motivi di lavoro siete lontani e non potete badare a tutto come vorreste. La Bilancia ha la Luna storta e questo può indicare stanchezza ed essere un po’ giù di corda. Il 2020 è di trasformazione. Lo Scorpione parte con un ottimo week-end e una Luna in trigono. Potete contare su una disponibilità affettiva verso gli altri e potete risolvere le situazioni.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete sta vivendo da poche ore complicazioni e precarietà, ogni tanto piace in questi giorni dire qualcosa ma in modo concreto anche riguardo al libro che ora è appena uscito nelle librerie sull’oroscopo del 2020. Il Toro ha una buona giornata e l’oroscopo dà una buona spinta anche a molte questioni affettive. Le coppie forti da tempo non temono nulla. Gennaio sarà il mese di maggiore forza. Cambiamenti che riguardano la casa e i trasferimenti. I Gemelli hanno possibilità di nuovi contatti anche se in amore c’è agitazione. Ci si libera di un peso e Giove torna attivo e allora questo vuol dire che chi in questo mese di dicembre ha tentato di farsi male sarà isolato. Il Cancro ha la Luna nel segno, polemiche nel fine settimana, si è appassionati e disponibili però c’è chi mette i bastoni tra le ruote o si è molto impegnati. Le donne del segno fanno troppo e ogni tanto non ce la fanno. C’è bisogno di emozioni vere.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve prediligere i legami affettivi, non bisogna prendersela con gli altri se e quando non ci si sente coinvolti fisicamente oppure emotivamente si sta male. Se una persona non stimola si perde interesse. Il Capricorno ha una Luna contraria e deve evitare strapazzi, il 2020 è un anno di rilievo e forza. Bisogna accogliere il nuovo senza opporsi, questo è il riferimento che in questo periodo può dare un’idea o uno sviluppo. Bisogna guardare al futuro. L’Acquario ha la confusione che regna sovrana. Si devono affrontare gli imprevisti e la logica conta ma lasciarsi un po’ andare al ragionamento è opportuno. I Pesci sono affascinanti e sensuali, a dicembre arriva Venere bella, possibilità di vivere una bella storia e c’è qualche imprevisto. Ottime risorse intellettuali. La vittoria è dalla propria parte e ci sono ritorni di fiamma dal prossimo anno.



